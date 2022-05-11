Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Nisan ile biten haftada 2 milyar 51 milyon dolar azalarak, 106 milyar 865 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 698 milyon dolarlık azalışla 66 milyar 96 milyon dolardan 65 milyar 398 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 29 Nisan haftasında 1 milyar 353 milyon dolar eksilerek 42 milyar 820 milyon dolardan 41 milyar 467 milyon dolara geriledi.