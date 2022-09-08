Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Eylül ile biten haftada 280 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Eylül ile biten haftada 280 milyon dolar artarak 111 milyar 927 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 472 milyon dolar artarak 70 milyar 823 milyon dolardan 72 milyar 295 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 2 Eylül haftasında 1 milyar 192 milyon dolar azalarak 40 milyar 824 milyon dolardan 39 milyar 632 milyon dolara indi.