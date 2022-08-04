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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 940 milyon dolar arttı.

Ekonomi 04.08.2022, 15:03 04.08.2022, 15:24
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 940 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 940 milyon dolar artarak 101 milyar 263 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 390 milyon dolar artarak 59 milyar 711 milyon dolardan 61 milyar 101 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 29 Temmuz haftasında 1 miyar 552 milyon dolar artarak 38 milyar 611 milyon dolardan 40 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

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