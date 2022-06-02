Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 636 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 636 milyon dolar artarak 102 milyar 897 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 274 milyon dolar artarak 60 milyar 11 milyon dolardan 61 milyar 285 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 27 Mayıs haftasında 1 milyar 361 milyon dolar artarak 40 milyar 250 milyon dolardan 41 milyar 611 milyon dolara yükseldi.