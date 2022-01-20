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Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dövizde düşüş yaşandı!
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar ve euro kurlarında düşüş yaşandı. Dolar 13,27, euro 15,07 seviyelerine geriledi.
Ekonomi 20.01.2022, 14:14 20.01.2022, 14:32
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar ve euro kurlarında düşüş yaşandı. Dolar 13,27, euro 15,07 seviyelerine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bıraktı. Faiz kararının ardından döviz kurları geriledi. Güne, 13,44 liradan başlayan dolar kuru, karar sonrasında 13,27 seviyelerine kadar düştü. Güne 15,29 liradan başlayan euro ise 15,07 seviyelerine geriledi.