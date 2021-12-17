Merkez Bankası'nın dövize doğrudan müdahalesi nedir? Doğrudan müdahale ne demek? Nasıl yapılıyor?

TCMB geçtiğimiz gün döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması yapıldı. TCMB son olarak doğrudan döviz müdahalesini Ocak 2014'te gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz haftalardan bu yana bugün MB tarafından dövize 5.müdahale yapıldı.

MERKEZ BANKASI DÖVİZE DOĞRUDAN MÜDAHALE ANLAMI

Merkez Bankası'nın gerekli olan durumlarda, döviz piyasasında ihale veya müdahale yöntemiyle Türk lirası karşılığı döviz alım satım işlemlerini yapmasıdır.