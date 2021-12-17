Son Dakika
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Merkez Bankası’ndan piyasaya 5. müdahale
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde müdahale edildiğini açıkladı. TCMB, bu müdahale ile 1 Aralık’tan itibaren piyasaya 5. müdahaleyi yaptı.
Ekonomi 17.12.2021, 14:02
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde müdahale edildiğini açıkladı. TCMB, bu müdahale ile 1 Aralık’tan itibaren piyasaya 5. müdahaleyi yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği bildirildi. Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık’taki müdahalelerin ardından 5. müdahaleyi yaptı.