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Merkez Bankası’ndan dövize müdahale
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaya satım yönünde dövize doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.
Ekonomi 03.12.2021, 13:17
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaya satım yönünde dövize doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Merkez Bankası’nca piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği belirtildi.