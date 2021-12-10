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Merkez Bankası’ndan dövize bir müdahale daha
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarındaki sağlık fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini açıkladı.
Ekonomi 10.12.2021, 13:59
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarındaki sağlık fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruda, Merkez Bankası tarafından döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği kaydedildi.