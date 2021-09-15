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Merkez Bankası’ndan döviz adımı

Döviz cinsi yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Ekonomi 15.09.2021, 09:31
Merkez Bankası’ndan döviz adımı

Döviz cinsi yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz hesapları için uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. 15 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, zorunlu karşılık oranlarında 200 baz puanlık artırım yapıldı.

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