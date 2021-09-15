Son Dakika
ASO Başkanı Özdebir: “Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlayacak, bunun için çaba gösterecek çok değerli insanlarsınız”
Merkez Bankası’ndan döviz adımı
Döviz cinsi yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları artırıldı.
Ekonomi 15.09.2021, 09:31
Döviz cinsi yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları artırıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz hesapları için uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. 15 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, zorunlu karşılık oranlarında 200 baz puanlık artırım yapıldı.