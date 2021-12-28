Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı

TCMB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk ihale yarın gerçekleştirilecek. TCMB yarın 1 ay vadeli 100 milyon dolar ve 3 ay vadeli 100 milyon dolar tutarında 2 ihale gerçekleştirecek.

TCMB aynı şekilde 4 Ocak 2022'de de 1 ay vadeli 100 milyon dolar ve 3 ay vadeli 100 milyon dolar tutarında 2 ihale gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Pazartesi günü TL mevduata yönelik önlemleri açıklarken "Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan TCMB aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek" demişti.

DAHA SONRA DUYURULACAĞINI BELİRTMİŞTİ

TCMB ise Erdoğan'ın açıklamasından hemen sonra ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla ihale yoluyla ve BİST VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini açıklamış takvimin ise daha sonra duyrulacağını belirtmişti.

TCMB DÖVİZ PİYASALARI MÜDÜRLÜĞÜ'NE İLETİLEBİLECEK

TCMB'nin konuya ilişkin bir önceki açıklamasına göre firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabilecek. Ayrıca VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım talepleri ise bankalar aracılığıyla TCMB Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletilebilecek.





İhale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:

Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak, firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılabilecek.



Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletebilecek" ifadelerine yer verilmişti.