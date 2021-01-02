Merkez Bankası temerrüt faiz oranını yıllık yüzde 18.25 olarak açıkladı

Merkez Bankası'nın temerrüt faizi oranı ve asgari giderim tutarı ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, temerrüt faizi oranının yıllık yüzde 18.25 olduğu bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Barkası tebliği şöyle:

"13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1530'uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde ayacamyışa şaqıyah geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 18.25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 385,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.



Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girer."