Merkez Bankası pozitif yönlü şaşırtmaya devam ediyor

Merkez Bankası’nın net ve güçlü bir parasal sıkılaşmaya gitmesini gerek ekonomi gerekse piyasalar açısından olumlu buluyoruz. Sıkılaşma adımı Türk lirası, borsa, banka hisseleri, orta vadeli tahvillerle ilgili olumlu görüşümüzü desteklemektedir.



Faiz artırımı ile Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek reel faizi veren ülkeler liginde (Gürcistan, Mısır, Kazakistan) yerini sağlamlaştırıyor. Yeni politika faizi seviyesine göre para piyasası faizi beklenen enflasyona göre %4,6, gerçekleşmiş enflasyona göre %2,6 reel getiri sunuyor.



Faiz oranlarına yönelik basın duyurusunda Merkez Bankası enflasyon tarafında gerçekçi bir tablo çiziyor. “Yüksek kredi büyümesinin gecikmesi etkisiyle desteklenen iç talep koşulları”, “uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki artış”, “döviz kurundaki artışın birikimli maliyet etkisi”, “beklentilerde ve fiyatlama alışkanlıklarındaki bozulma” enflasyon görünümünü olumsuz etkileyen gelişmeler olarak öne çıkartılıyor.



Söz konusu risklerin bertaraf edilmesi ve 2021 yıl sonu enflasyon tahmin hedefine ulaşacak şekilde dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için Merkez Bankası 200 baz puanlık güçlü bir parasal sıkılaşmaya gitmeyi tercih ediyor.



Merkez Bankası’nın önden yüklemeli güçlü parasal sıkılaşmasını Türk lirasının değer kazanmasını hızlandıracak ve enflasyon beklentilerini şekillendirerek enflasyonun 2021 tahmin hedefine yaklaşmasını sağlayacak önemli bir gelişme olarak görüyoruz.



Uluslararası fiyatlardaki artış ve mevsim normallerine göre kurak geçen hava koşulları nedeniyle uygulanan sıkı para politikasına rağmen 2021 yılı enflasyonla mücadele etmek için zorlu bir yıl olacak. Bu nedenle Merkez Bankası’nın güçlü sıkılaşmasına rağmen %10,7 düzeyindeki enflasyon tahminimizi koruyoruz. Ancak tahminimiz üzerinde yukarı yönlü risklerin azaldığını söyleyebiliriz.



Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını uzun süre devam ettirdiği ve doların Türk lirasına karşı 7,50 - 7,00 bandına gerilediği olumlu senaryo dezenflasyon sürecini destekleyerek, enflasyon tahminimiz üzerinde aşağı yönlü riskleri artıracaktır.



Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımını ülkeye portföy girişini artıracak, kaybettiğimiz rezervlerin yerine konmasını destekleyecek ve yurtiçi tasarruflarda görülen dolarizasyon sürecini tersine çevirebilecek bir gelişme olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu süreç fiyat istikrarının yanı sıra finansal istikrarın yeniden tesis edilmesine de katkı sağlayacaktır. Ancak bu süreç yüksek reel faizler nedeniyle Türk lirası borçluluğu yüksek şirketleri zorlayabilecektir.



Serhat Gürleyen, Araştırma Direktörü

Dağlar Özkan, Ekonomist