Merkez bankası piyasayı 36 milyar TL fonladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Nisan 2022 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 35 milyar 999 milyon 999 bin 978 lira fonladı.

İhaleye 82 milyar 601 milyon TL teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15,01 olurken, bileşik faiz ise yüzde 14,00 seviyesinde gerçekleşti.