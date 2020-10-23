MERKEZ BANKASI PİYASALARI ŞAŞIRTTI
ÜNLÜ & Co'mment: “Merkez Bankası piyasaları şaşırttı” değerlendirmesinde bulundu.
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Eylül ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini 200 baz puan artırarak %8,25'ten %10,25’e yükselten Merkez Bankası piyasanın politika faizinde 200 baz puan civarında olan artırım beklentisine karşın faizleri sürpriz bir şekilde sabit tuttu. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme faiz oranlarını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlediği için kararın ardından gecelik borç alma faizi %8,75, gecelik borç verme faizi %11,75 seviyesinde sabit kaldı. Merkez Bankası ayrıca Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın ise 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verdi. Bu da GLP faizinin %14,75 seviyesine yükselmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla GLP’deki artırımın TCMB’nin hareket alanını genişlettiğini söylemek mümkün. Ancak GLP ana fonlama aracı olarak kullanılmadığı için bu kanaldan fonlamanın daha çok TL’deki değer kaybının arttığı dönemlerde geçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul PPK ile güç kaybetti. Piyasadaki faiz artırımı beklentisinin karşılanmamasına paralel olarak satış baskısı altında kalan Borsa İstanbul özellikle bankacılık sektöründe yoğunlaşan satışların etkisiyle günü eksi bölgede tamamladı. Geri çekilmeye karşın BIST-100 endeksinin 1200 puandan çok fazla uzaklaşmamaya gayret etmesi ve günü de ilk destek olarak gördüğümüz 1196’nın üzerinde kapatması dikkat çekti. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 1185’i sonraki destek noktası olarak takip edeceğiz. Ancak PPK toplantısının geride kalması ve ilk etkinin atlatılmasının ardından endeksin yavaş yavaş yurtdışı piyasalara daha fazla ayak uydurmasını bekliyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD haber akışına paralel hareket ediyor. ABD’de mali destek paketine ilişkin görüşmelerin ılımlı bir tonda ilerlemesi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin sıklıkla seçimden önce bir anlaşmanın sağlanabileceğine vurgu yapması paritenin yukarı yönlü denemelerini sürdürmesini sağlıyor. Ancak haber akışının pozitif olmasına karşın henüz somut bir gelişmenin olmayışı güçlü bir trend görmemize izin vermiyor. Bu noktada teknik açıdan da önemli bir direnç noktası olarak gördüğümüz 1,1870 seviyesi henüz kırılabilmiş değil. Haftanın son işlem gününe girerken konu hakkında yeni bir gelişmenin olmayışı nedeniyle paritenin görünümünde anlamlı bir değişim yaşanmasını beklemiyoruz.
TL PPK kararları ile baskı altında kaldı. TCMB’nin piyasa beklentisinin aksine faizleri sabit tutmasına TL sürpriz olmayan bir şekilde negatif tepki verince USD/TL’nin 7,98 sınırına kadar yükseldiğini gördük. Kur sonraki işlemlerde daha sakin bir eğilim sergiliyor olsa da teknik açıdan yukarı yönlü risklerin devam ettiğini söylemek mümkün. Kurdaki negatif tepkiye paralel olarak TCMB’nin bir süre daha haftalık repo ihalesi ile piyasayı fonlamasını beklemiyoruz. Bunun yerine geleneksel yöntemle aylık repo ihalelerinin ön plana çıkacağını tahmin ediyoruz. TL’deki değer kaybının devam etmesi durumunda ise GLP’den fonlama devreye alınabilir. Dolayısıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bir süredir olduğu gibi yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini tahmin ediyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altın güç kaybediyor. Önceki gün 1923 dolar sınırını zorlayarak Ağustos ayından bu yana devam eden alçalan kanal direncini kırmaya çalışan ons altın bu çabasından istediği sonucu alamadı. Özellikle ABD’de mali destek paketi çalışmalarının henüz somut bir sonuç olmadan ilerliyor olması ve bu kapsamda doların dirençli kalmaya devam etmesi ons altının güç kaybetmesine neden olurken beklentilerimize paralel olarak dün 1900 dolara doğru bir geri çekilme olduğunu gördük. Mevcut eğilimin devam etmesi durumunda aşağıda 1875 dolara kadar bir gevşeme olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu noktada haber akışının altının performansında belirleyici olmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz.
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