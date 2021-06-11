Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı: Enflasyon beklentisi yüksek...

TCMB'den yapılan duyuruda, söz konusu isim değişikliğinin, kamuoyu ve basında söz konusu anketin sonuçlarının bankanın kurumsal beklenti ve tahminlerini yansıttığı yönündeki yanlış anlaşılmanın önüne geçmek amacıyla yapıldığı vurgulandı.



Piyasa Katılımcıları Anketi'nin finansal ve reel sektörde çalışan kişilerin enflasyon, döviz kuru, cari işlemler dengesi, büyüme ve faiz oranları gibi temel makroekonomik değişkenlere ilişkin kısa ve uzun vadeli beklenti/tahminlerini içerdiği aktarılan duyuruda, "Piyasa Katılımcıları Anketi'nin metodolojisi ve yayım tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu çerçevede Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarının TCMB'nin kendi tahmin ve beklentilerini yansıtmamakta olduğu, bu anketin finansal ve reel sektörde çalışan kişilerin tahminlerinden derlendiği bir kez daha hatırlatılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

SONUÇLAR YAYIMLANDI

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 57 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"nin sonuçlarını yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8,95 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 14,46'ya yükseldi. Bir önceki anket döneminde yıl sonu dolar beklentisi 8,71 TL iken, enflasyon beklentisi ise yüzde 13,81'di.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,81 iken bu anket döneminde yüzde 14,46'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde yüzde 11,81'den yüzde 12,12'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,99'dan yüzde 10,16'ya çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8,71 TL iken, bu anket döneminde 8,95 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,95 TL iken bu anket döneminde 9,23 TL'ye çıktı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken bu anket döneminde yüzde 4,9 oldu. 2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4 olarak revize edildi.