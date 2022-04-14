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Karaismailoğlu, yapacakları 198 milyar dolarlık yatırımın 2053’te gelire 5 kat üretime ise 10 kat olarak dönüş yapacağını söyledi
Merkez Bankası: "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir."
Merkez Bankası: "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir."
Ekonomi 14.04.2022, 14:04
Merkez Bankası: "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir."