Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 100 baz puan indirerek 12 seviyesine çekti.

Merkez Bankası geçen yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek yüzde 19 seviyesinden yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka; ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz ayında da beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Ancak banka, sürpriz bir şekilde bu yılın ağustos ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında faiz konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda eylül ayı içerisinde de faiz artışı beklenmiyor. TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos ayında ise faiz indirimine gitmişti.