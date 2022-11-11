Merkez Bankası ödemeler dengesinde iki revizyon yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ödemeler Dengesi “Cari İşlemler Hesabı” altındaki “Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir” ile “Birincil Gelir Dengesi/Ücret Ödemeleri/Gider” kalemlerinde revizyon yapıldı. İki revizyon sonucunda Ödemeler Dengesi Cari İşlemler Hesabı revize edilen dönemde toplam 26,8 milyar dolar artı yönlü güncellendi.

Turizm istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi iş birliğiyle yürütülen revizyon çalışması çerçevesinde yeni veri kaynakları sisteme entegre edilerek, metodolojik iyileştirmeler gerçekleştirildi. Buna göre 2012 yılına kadar geriye dönük olarak turizm istatistikleri güncellendi. Revizyon sonrasında Ödemeler Dengesi “Cari İşlemler Hesabı” altındaki “Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir” kalemi, 2012-2022 Ocak-Ağustos arasında toplam 22,4 milyar dolar yukarı yönlü güncellendi. Ayrıca veri kalitesinin artırılması ve yeni veri kaynaklarının veri derleme sürecine entegrasyonu çalışmaları sonucunda Ödemeler Dengesi “Cari İşlemler Hesabı” altındaki “Birincil Gelir Dengesi/Ücret Ödemeleri/Gider” kalemi, 2017-2022 Ocak-Ağustos arasında toplam 4,4 milyar dolar aşağı yönlü güncellendi.