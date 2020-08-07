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Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 786 milyon dolar azalarak 90 milyar 245 milyon dolara geriledi.

Ekonomi 07.08.2020, 17:15
2006
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 786 milyon dolar azaldı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLER 4,25 MİLYAR DOLAR AZALDI

30 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 253 milyon dolar azalışla 46 milyar 673 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Temmuz'da 50 milyar 926 milyon dolar seviyesindeydi.,

ALTIN REZERVLER 1,46 MİLYAR DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 467 milyon dolar artışla 42 milyar 105 milyon dolardan 43 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 90,24 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 786 milyon dolar azalışla 93 milyar 31 milyon dolardan 90 milyar 245 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
30.04.2020 34.786 51.457 86.243
08.05.2020 34.684 51.149 85.833
15.05.2020 35.535 48.894 84.429
22.05.2020 36.812 55.595 92.407
29.05.2020 36.667 54.360 91.027
26.06.2020 38.821 51.417 90.238
03.07.2020 39.160 51.344 90.504
10.07.2020 40.425 49.611 90.036
17.07.2020 40.229 49.230 89.459
24.07.2020 42.105 50.926 93.031
30.07.2020 43.572 46.673 90.245
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