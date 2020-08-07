Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 786 milyon dolar azaldı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLER 4,25 MİLYAR DOLAR AZALDI

30 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 253 milyon dolar azalışla 46 milyar 673 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Temmuz'da 50 milyar 926 milyon dolar seviyesindeydi.,

ALTIN REZERVLER 1,46 MİLYAR DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 467 milyon dolar artışla 42 milyar 105 milyon dolardan 43 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 90,24 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 786 milyon dolar azalışla 93 milyar 31 milyon dolardan 90 milyar 245 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):