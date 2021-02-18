Merkez Bankası'nın faiz kararı: Yüzde 17'de sabit...

TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyordu. Yüzde 17 politika faizinin korunmasının beklendiği toplantıdan bu yönde karar çıktı. Başkan Ağbal, son demeçlerinde enflasyonda yukarı yönlü risklere dikkat çekmiş ve 'uzun müddet' sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirtmişti.

Merkez Bankası bu yıl ikinci kez Para Politikası Kurulu'nu topladı. PPK toplantısının ardından açıklanan faiz kararı ve karar metni piyasaların odağında.

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