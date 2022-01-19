Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar, euro ve altında son durum ne?

TCMB'nin yarın vereceği kritik faiz kararına odaklanan piyasalarda zirvedeki yatay seyir sürüyor.

Hafta genelinde yurt içinde perşembe günü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,55 TL'den, Euro 15,37 TL'den, Sterlin ise 18,47 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.813 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 782/789, çeyrek altın 1.269/1.295, Cumhuriyet altını ise 5.220/5.281 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,20 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 41 bin 799 dolardan, Ethereum ise 3 bin 113 dolardan fiyatlanıyor.

Borsa gün sonunda çakıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünü yüzde 5,08 değer kaybıyla 1.979,83 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 105,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,49 ve holding endeksi yüzde 4,80 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,92 ile turizm oldu. Bu arada, Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi.

Brent petrol 2014'ten bu yana en yüksek seviyede

BAE'de tankerlere saldırı ve Omicron varyantı endişelerinin azalmasıyla yükselişine devam eden Brent petrol 2014'ten bu yana en yüksek değerini gördü.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87.78 dolardan işlem görüyor. Dün 86.71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86.48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.50 artışla 87.78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84.83 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, Yemen'de Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenledikleri saldırının ardından piyasalarda yaşanan olası arz kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu.

Piyasalardaki artan talebe karşın, arz kesintilerine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 87.87 dolarla 29 Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Öte yandan, piyasalarda Kovid-19'un Omicron varyantının küresel petrol talebi üzerindeki etkisinin kısa ömürlü olacağına dair iyimser yaklaşım güç kazanırken, OPEC+ grubunun 400 bin varil üretim artışına şubatta da devam etmesi kararının ardından bazı üye ülkelerdeki üretim kısıntıları nedeniyle hedeflenen kotaya ulaşılamaması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.