Merkez Bankası'nın faiz kararı gününde dolar, euro ve altında son durum ne?

Dolar 20 Aralık'tan beri ilk kez 16 seviyesini gördü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Faiz kararına ilişkin Reuters anketine katılan 15 ekonomistin tamamı Mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,36 TL'den başlayan Dolar 16,44 TL'den, 17,50 TL'den başlayan Euro 17,61 TL'den, 20,59 TL'den başlayan Sterlin ise 20,73 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 16,39 lira, avronun satış fiyatı ise 17,51 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.845 Dolar'dan, Gram altın 975/976 TL'den, Çeyrek altın 1.568/1.569 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.454/6.455 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,51 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 29 bin 739 dolar, Ethereum ise bin 936 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Brent petrol fiyatları yatay seyir devam ediyor.

Dün kapanışı 111 dolar seviyesinde yapan Brent petrol, uluslararası piyasada 26 Mayıs 2022 sabahında 111,48 dolardan işlem görüyor.