Merkez Bankası'nın faiz karar gününde piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün politika faizi için kararını açıklamaya hazırlanırken dolar ve Euro Türk Lirası karşısında 2022'nin zirvesindeki seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
Ekonomistler bugün toplanacak olan TCMB Para Politikası Kurulu'nda politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.
CDS'in 900 baz puana yaklaşması dış borçlanma maliyetini çift yaneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor. TCMB rezervlerinin yeterliliğinin sorgulanmasıyla TL'nin daha çok değer kaybedeceği endişeleri piyasalara hakim konumda.
İşte piyasalardaki son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 17,59 TL'den, Euro 17,98 TL'den, Sterlin ise 21,12 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Ons altın 1.691 dolardan, Gram altın 956 TL'den, çeyrek altın 1.539 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.333 TL'den,
Gümüş ise 10,52 TL'den fiyatlanıyor.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 22 bin 758 Dolar, Ethereum ise bin 479 Dolar'dan işlem görüyor.