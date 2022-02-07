Merkez Bankası'nın döviz satışı rekor kırdı!

Merkez Bankası BOTAŞ'a geçen ay 4 milyar 146 milyon dolar döviz satışı yaptı. 2021'in tamamında BOTAŞ'a yapılan döviz satışı 6,1 milyar dolar olmuştu.

3 ayda 9,7 milyar dolar

Son üç ayda KİT’lere 9.7 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirilmiş oldu. Her ne kadar imkan genişletilmiş olsa da tutarın büyük bölümünün yine enerji ithalatı için ödendiği tahmin ediliyor.

Dünyada enerji fiyatları artarken TCMB Başkanı Kavcıoğlu son dönemde BOTAŞ’a yapılan döviz satışlarının arttığını son enflasyon raporunda söylemişti.

TCMB, ocak ayı itibarıyla döviz rezervlerinde hem düşüş hem artış yönlü etki eden daha aktif bir politika izlemeye de başladı.

BOTAŞ'ın Merkez Bankası'ndan döviz alımı aylara göre şu şekilde gerçekleşti: