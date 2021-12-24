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Merkez Bankası ne kadar döviz sattığını açıkladı
Merkez Bankası, 3 Aralık'ta dövize yaptığı müdahalenin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı. Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Ekonomi 24.12.2021, 10:15
Merkez Bankası, dolar/TL'nin rekor üstüne rekor kırdığı süreçte 5 kez piyasaya müdahale etmişti.
TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 iş günü sonrasında satım miktarını açıklıyor.
Toplam doğrudan satış büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
MERKEZ PİYASAYA 113 MİLYAR TL VERDİ
Öte yandan Merkez Bankası standart faaliyeti çerçevesinde ise miktar yöntemiyle düzenlediği 27 ve 29 Aralık vadeli repo ihaleleriyle piyasaya sırasıyla 82 milyar 999 milyon 999 bin lira ve 29 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi.