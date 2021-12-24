Merkez Bankası ne kadar döviz sattığını açıkladı

Merkez Bankası, dolar/TL'nin rekor üstüne rekor kırdığı süreçte 5 kez piyasaya müdahale etmişti.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 iş günü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

Toplam doğrudan satış büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

MERKEZ PİYASAYA 113 MİLYAR TL VERDİ

Öte yandan Merkez Bankası standart faaliyeti çerçevesinde ise miktar yöntemiyle düzenlediği 27 ve 29 Aralık vadeli repo ihaleleriyle piyasaya sırasıyla 82 milyar 999 milyon 999 bin lira ve 29 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi.