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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltildi.

Ekonomi 12.10.2020, 11:59
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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gitti. Banka, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 16 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltti.

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