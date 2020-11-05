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Merkez Bankası'ndan yeni geleneksel repo ihalesi

Merkez Bankası sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle gerçekleştirdiği repo ihalelerine devam ediyor. 10 milyar liralık geleneksel repo ihalesinin vadesi 3 Aralık olarak belirlendi.

Ekonomi 05.11.2020, 15:02
2002
Merkez Bankası'ndan yeni geleneksel repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 3 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 40 milyar 500 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,93, 14,99 ve 15,05 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16,00, 16,07 ve 16,14 seviyesinde gerçekleşti.

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