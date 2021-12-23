Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı!

TCMB tarafından yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi HakkındaTebliğe İlişkin Uygulama Talimatı'nda TCMB vadeden önce çekim yapılması durumunda dönüşüm kurunun ilan edilen kurdan düşük olması durumunda kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacağı belirtildi.

Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen kurun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen Döviz alış kurundan hesap bakiyesinin güncelleneceği de belirtildi.

Aradaki farkın Merkez Bankası'na bildirilecek Türk lirası hesabına aktarılacağını belirten TCMB, bu işlemlere ilişkin bilgilerin bildirim formuna uygun olarak Merkez Bankası'na aynı gün elektronik ortamda bildirileceğini söyledi.