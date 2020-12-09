Merkez Bankası'ndan piyasaya 42 milyar TL fon

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 41 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

İhaleye 81 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

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