Merkez Bankası'ndan dövize müdahale

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan dolar 14.63 lirayı aşarak rekor seviyeye yükseldi.

Daha önce üç kez dövize doğrudan müdahalede bulunan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.

Böylece Merkez Bankası dövize dördüncü kez müdahale etmiş oldu.

1.8 MİLYAR DOLARLIK MÜDAHALE

Merkez Bankası'nın 10 Aralık Cuma günü 3. müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 500 milyon dolar olduğu iddia edildi. Merkez'in son dönemde yaptığı 3 satışın toplam değeri 1 milyar 800 milyon dolar oldu.