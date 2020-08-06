Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması
Dolar, euro ve altının ani yükselişi karşısında endişeler arttı ve gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası durum üzerine "Fiyat gelişmeleri yakından izleniyor, aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak" açıklamasını yaptı.
Piyasalardaki gelişmelerden sonra Merkez Bankası’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, “Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır. Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir” denildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin yakından izlendiğini belirterek eldeki bütün araçların aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanılacağını duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.
Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”
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