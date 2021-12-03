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Merkez Bankası'ndan döviz kuruna ikinci kez müdahale
SON DAKİKA HABERİ: Döviz kurundaki yukarı yönlü sert hareketler sonrası Merkez Bankası dövize doğrudan müdahale etme kararı aldı.
Ekonomi 03.12.2021, 13:17 03.12.2021, 13:43
Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.
TCMB'den yapılan açıklamada;
"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 1 Aralık Çarşamba günü yapmıştı.