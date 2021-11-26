Merkez Bankası'ndan açıklama: İyileşme sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal istikrar raporunu yayımladı.

Raporun TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu imzalı önsözünde reel sektörün Döviz pozisyonundaki iyileşmeye ve ticari kredilerdeki toparlanmaya dikkat çekildi.

Raporda Mayıs ayında yayımlanan son rapordan bu yana, iktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğiliminin aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteği ile sürdüğü ifade edildi.

İhracattaki canlı seyrin ve turizm sektöründeki toparlanmanın cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi de desteklediği vurgulandı.

İktisadi faaliyetteki güçlü seyrin reel sektör firmalarının ciro, kârlılık ve likidite göstergelerine olumlu yansıdığı belirtilirken salgınla birlikte artan reel sektör ve hanehalkı borçluluk oranları salgın öncesi seviyelerine gerilediği söylendi.

Raporda hanehalkı finansal varlıklarının yükümlülüklerine göre daha fazla artmasının bireylerin borç ödeme kapasitesini desteklediği belirtildi.

"TİCARİ KREDİ BÜYÜMESİ TOPARLANIYOR"

Kavcıoğlu imzalı önsözde 2021 yılında kredi büyümesindeki yavaşlamanın temelde ticari kredilerden kaynaklandığı, para politikasında yakın dönemde yapılan güncellemeler sonrasında ticari kredi büyümesinin toparlandığı ifade edildi.

Cari denge ve enflasyon görünümü için önem arz eden bireysel kredi büyümesine yönelik güçlendirilen makroihtiyati çerçevenin etkilerinin de yakından takip edildiği söylendi.

"BANKACILIK 2013'E GÖRE DAHA İYİ DURUMDA"

TCMB, bankacılık sektörü yabancı para likidite göstergelerinin Mayıs 2013’te “taper tantrum” olarak bilinen finansal çalkantıya göre daha iyi durumda olduğu değerlendirmesini yaptı.

Bankacılık sektörüne ilişkin raporda şu değerlendirmeler yer aldı: