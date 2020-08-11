Merkez Bankası: Likidite imkan limitleri sıfırlandı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlandı.