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Merkez Bankası İstanbul'a taşınıyor

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Merkez Bankasını eylül sonu itibariyle program dahilinde İstanbul’a taşımaya çalışıyoruz" dedi.

Ekonomi 28.07.2022, 13:49
Merkez Bankası İstanbul'a taşınıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

TRT Haber'in haberine göre Merkez Bankası'nın eylül sonu itibarıyla program tahilinde İstanbul'a taşınmasına çalıştıklarını belirtti.

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