Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğini geliştirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım’da merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.