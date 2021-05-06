Merkez Bankası faizi kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 19'da sabit tuttu.

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