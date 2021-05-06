Son Dakika
TÜRKİSTAN’DAN DÜNYAYA AÇILAN İLİM VE İRFAN ABİDESİ 'HOCA AHMET YESEVI ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ'
Merkez Bankası faizi kararını açıkladı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu
Ekonomi 06.05.2021, 14:06 06.05.2021, 14:09
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 19'da sabit tuttu.
Ayrıntılar geliyor...