Merkez Bankası faizi düşürdü, dolar 18 lirayı aştı!

Bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Pdliktikası Kurulu (PPK) politika faiz kararının ardından piyasalar şöyle:

Merkez Bankası'nın kararı öncesinde dolar 17,9803 liradaydı. Euro 18,3023 liradaydı ve sterlin ise 21,7165 liradaydı.

DOLAR, EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Merkez Mankası faizi yüzde 13'e indirince dolar ilk refleks olanak 18,0939'a çıktı. Euro 18,471 liraya yükseldi ve sterlin ise 21,7074 oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları yükseldi

Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise gram altın 1.22 liradaydı. Çeyrek altın 1.688 liradan işlem görüyordu.

Merkez Bankası'nın faiz kararı altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Altının gram fiyatı 1.030 liraya çeyrek altın fiyatı ise 1.702 liraya yükseldi.