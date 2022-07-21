Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak!

Merkez Bankası geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez bankası faiz kararını yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor.

GEÇEN AY DA SABİT BIRAKILMIŞTI

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda politika faizi yüzde 14'te sabit tutuldu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleştiği, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olduğu belirtildi. Küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır" denildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Temmuz ayının Merkez Bankası faiz kararı toplantısı bugün yapılacak.

FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

ABD Merkez Bankası FED ise, 27 Temmuz'da faiz kararını açıklaycak. Beklentiler Fed'in faizi 75 ya da 100 puan artıracağı yönünde.