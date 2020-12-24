Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 200 baz puan daha artırarak yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltti. Banka, Murat Uysal’ın yerine Naci Ağbal’ın atanması sonrasında geçen ay da faizi 475 baz puan artırmıştı.

Kararın ardından dolar/TL, 7,67’den 7,56’ya geriledi.

Reuters ve Foreks anketinde ortalama beklenti, 150 baz puanlık artış yönündeydi.

ENFLASYON VE REZERV VURGUSU

Karara ilişkin açıklamada, “İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir” ifadeleriyle enflasyona dikkat çekildi.

Enflasyon kasımda yüzde 14,03 seviyesine yükselmiş, piyasada TCMB’nin tekrar faiz artırması yönünde beklenti oluşmuştu.