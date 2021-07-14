Piyasalar için kritik haftaya girildi. Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Yüzde 19 olan faizlerin düşürülüp düşürülmeyeceği merak konusu olurken sıklıkla "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK Toplantısı hangi tarihte?" soruları geliyordu. Az önce TCMB faiz kararını duyurdu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı 14 Temmuz günü gerçekleşti ve karar saat 14.00'te açıklandı. Merkez Bankası, temmuz ayı toplantısında politika faizini yüzde 19'da tuttu.

BEKLENTİLER SABİT KALACAĞI YÖNÜNDEYDİ

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19'da sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistler takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor.