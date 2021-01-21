Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

TCMB, politika faizinde bir değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu.

Açıklamada, "İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir" denildi.

Ayrıntılar geliyor.