Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne oldu?

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,62 TL'den başlayan Dolar 14,77 TL'den, 16,18 TL'den başlayan Euro 16,35 TL'den, 19,32 TL'den başlayan Sterlin ise 19,53 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6820 lira, avronun satış fiyatı ise 16,1430 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.944 dolar olan altında, gram altın 923/9240, çeyrek altın 1.485/1.486 Cumhuriyet altını ise 6.110/6.112 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,07 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 781, Ethereum 2 bin 765 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatı

Dün akşam saatlerinde 95 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent Petrol fiyatı, 17 Mart sabahında spot piyasada 98 dolar seviyesinde yer alıyor.