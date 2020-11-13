Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

Dolar kurunda yaşanan düşüşler ve Merkez Bankası’nın yeni başkanı Naci Ağbal’ın göreve başlamasının ardından gözler ilk PPK toplantısına çevrildi. Piyasalar gözünü faiz kararlarının alındığı toplantıdan çıkacak karara çevirdi. Peki, PPK kasım toplantısı ne zaman yapılacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aylık olarak gerçekleştirilen PPK toplantılarının takvimi Merkez Bankası tarafından yayınlanmıştı. Buna göre MB’nin kasım ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısı 19 Kasım’da gerçekleştirilecek. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın faiz kararı 19 Kasım 2020 Perşembe günü açıklanacak.

AĞBAL İLK AÇIKLAMASINDA TEMEL AMACIN FİYAT İSTİKRARI OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yazılı açıklamada bulunan Ağbal: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.