Merkez Bankası faiz kararı bugün belli olacak!

Bugün tüm ekonomistlerin ve varanadaşların gözü Haziran 2022 Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. 2022 yılının 6. faiz kararı için açıklamada bulunacak Merkez Bankası paranın yönünü belirleyecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için 23 Haziran bugün saat 14:00'de son dakika açıklamada bulunacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Haziran'da kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ENFLASYON 24 YILIN ZİRVESİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerinİ yayınlamıştı. Mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 73.5'e ulaştı. Böylece yıllık enflasyon Ekim 1998'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed'in 75 baz puanlık son artırımının hemen ardından İsviçre ve İngiltere merkez bankalarından da faiz artırımları geldi. Bu yıl dünya genelinde 45 merkez bankası faiz artırım kararı aldı.

GEÇTİĞİMİZ AY KARAR NE OLMUŞTU?

En son geçtiğimiz ay Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. En son yapılan toplantıda faiz yüzde 14 olarak belirlenmişti.

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ: