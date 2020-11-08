Merkez Bankası Eski Başkanı Murat Uysal'ın görev süresinde neler oldu

Murat Uysal'ın ilk kez başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) 25 Temmuz 2019'da beklentilerin üzerinde 425 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini 19.75'e çekti. 1 ay sonra PPK'da 325 baz puanlık bir faiz indirim kararı daha geldi.

Ekim toplantısında Kurul indirime devam ederek 250 baz puanla politika faizini yüzde 14'e çekti. Ardından aralık ayında 200 baz puanlık Faiz indirimi daha geldi.

Murat Uysal'ın başkanlığında PPK'larda toplamda 1200 baz puanlık (12 tam puan) faiz indirimi yapıldı. 2019 yılının dünyada en çok faiz indiren Merkez Bankası Başkanı olmuştu.

İndirimler 2020 yılında da sürdü. PPK politika faizini ocak ayında 75 baz puan yüzde 12'den 11.25'e, şubatta ise 50 baz puan ile 11.25'ten 10.75'e çekti. Mart ve nisan aylarında da 100'er baz puanlık iki indirim daha yapıldı. Mayısta korona virüsün yarattığı belirsizlikten etkilenen piyasalarda indirimlerin son bulması beklenirken PPK 50 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 8.25'e düşürdü. Böylelikle 2020'nin ilk 5 ayında politika faizi toplamda 375 baz puan daha düşürüldü.

Yaz mevsiminin sonuna gelindiğinde Kovid-19 süresinde yapılan mali canlandırmalar ve para politikası teşvikleri ile ekonomide görülen dip geride kalırken, Türk Lirası değer kaybetmeye başladı. Cari açık ve yükselen enflasyon sebebiyle TCMB bu kez beklentileri aşan bir şekilde eylülde politika faizi 2 tam puan artırıldı ve 10.25’e çekildi.

Ekim ayında ise değer kaybeden kur ve yükselen enflasyona beklentilerine cevaben faiz artışının devamı gelmedi. 22 Ekim PPK toplantısının ardından kurda çok hızlı bir yükseliş yaşandı ve dolar TL karşısında 7,78’den 8,56’ya yükselerek tarihi zirvelerini yeniledi.

Murat Uysal'ın göreve başladığı 2019 Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 16.65 seviyesinde bulunurken baz etkisiyle birlikte enflasyonda Ekim ayına kadar bir düşüş yaşandı. 2019'un Ekim ayında yüzde 8.55 olarak gerçekleşen enflasyon, bundan sonraki dönemde yüzde 10.5-12.6 aralığında dalgalı bir seyir izledi.

Uysal döneminde aylık enflasyona bakıldığında en az yüzde 0.38'lik bir artış görülürken, en fazla artış ise yüzde 2.13 ile 2020 Ekim ayında yaşandı.

Murat Uysal Kimdir?

1971 yılında İstanbul'da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yaptı.

Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2011 yılı Kasım ayından itibaren de Türkiye Halk Bankasında Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasında Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürüttü.

2014 yılı Mart ayından itibaren ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na görevine getirildi.

Murat Uysal, 6 Temmuz 2019 tarihinde görevden alınan Murat Çetinkaya'nın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmıştı.