Merkez Bankası dövize nasıl müdahale ediyor?

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan kritik bir açıklama geldi. TCMB'den döviz müdahalesi geldi.

SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMU NEDENİYLE...

Merkez Bankası açıklamasında "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

KAVCIOĞLU MÜDAHALE MESAJI VERMİŞTİ

Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde de satım yönünde müdahalede bulunmuştu.

Çarşamba günü kura yapılan müdahalenin ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yaptığı açıklamada müdahalelerin sürebileceği mesajını vermişti.

2 GÜN SONRA YENİ HAMLE

Aradan 2 gün geçmesinin ardından bugün de devam eden kur artışına Merkez Bankası'ndan ikinci müdahale geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, miktar belirtilmeden doğrudan müdahalenin olduğu aktarıldı.

Kaynak: Sabah Gazetesi