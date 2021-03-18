Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün politika faizini açıklayacak. Karar öncesi heyecan dorukta... Yatırımcıların gözü kulağı gelecek duyuruda ve bu nedenle "Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" soruları merak konusu oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuiyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin perşembe günkü toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyor.

FAİZ ARTACAK MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası küresel tahvil getirilerinin para birimini baskıladığı bir ortamda kritik bir toplantıya hazırlanıyor.

Son toplantıdan bu yana küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle Dolar/TL kuru ve risk priminde yükseliş kaydedildi. Enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü ivme sınırlı da olsa devam etti.

Ekonomi ve finans kamuoyu toplantıdan önce açıklanan ekonomik reform paketine odaklanırken, paketten enflasyon görünümüne ve para politikasına ilişkin mesajlar da çıktı.

İşte TCMB'nin kritik Mart toplantısından önce not etmeniz gereken gelişmeler

Faizi sabit tutar diyen ekonomist yok

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketine katılan 22 kurumun tamamı TCMB'nin toplantıda faiz artıracağını öngördü. Ankete katılan kurumların medyan beklentisi Mart toplantısında politika faizinin 100 baz puan artırımla yüzde 18 seviyesine çıkarılması oldu.

En düşük beklentiyi paylaşan kurum önümüzdeki toplantıda TCMB'den 75 baz puanlık artış beklerken, en yüksek beklentisi olan kurum 150 baz puanlık faiz artışı öngördü.

Yıl sonu faiz beklentisi %14

Ankette 19 kurum yıl sonuna ilişkin faiz beklentisini de paylaştı. Buna göre 19 kurumun yıl sonu için politika faizi beklentisinde medyan beklenti yüzde 14 olarak kaydedildi.

Bu kalemde iki kurum yıl sonunda faiz seviyesinin değişmeyeceğini öngörürken, politika faizinde en hızlı indirim öngören kurum politika faizinin yıl sonunda yüzde 13'e geleceğini tahmin etti. En düşük faiz indirimi bekleyen kurum ise yüzde 17 seviyesini öngördü.

Yabancılar 100 baz puan artış bekliyor

Daha önce TCMB'nin Mart ayı toplantısına ilişkin beklentilerini açıklayan yabancı kurumlar da 100 baz puanlık faiz artışı öngörüsünde bulundu.

Bu kurumlardan biri HSBC olmuştu. Aralarında Cihan Saraoğlu’nun da bulunduğu HSBC analistleri yayımladıkları bir araştırma raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz beklentilerini 100 baz puan olarak güncellediklerini duyurdu.

2021 yılının ilk yarısının bankalar için zorlu geçeceğini hep söylediklerini belirten analistler, şimdi marj görünümünün daha da kötüleştiğini ve bundan dolayı TCMB’den 100 baz puan faiz artışı beklediklerini ifade etti.

JP Morgan da yayımladığı bir araştırma raporunda, yıl sonu enflasyon tahminlerini revize ettiklerini belirterek Mart ayında 100 baz puanlık bir faiz artışı beklediklerini söyledi.

Morgan Stanley ekonomistleri ise 18 Mart’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentilere paralel 75-100 baz puan faiz artırsa dahi Türk Lirası varlıklarda zayıflığın devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Ekonomistler raporlarında “Yüksek enflasyon, petrol fiyatları ve zayıf kur nedeniyle TCMB'den önden yüklemeli 100 baz puan faiz artışı bekliyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Banka, “Piyasa beklentilerine paralel faiz artışı gelse dahi gelişen ülkelere yönelik zayıflıklar nedeniyle USD/TL’nin 7,75 seviyesinde dengeleneceğini ve CDS’in 350 civarında kalacağını düşünüyoruz” dedi.

MÜSİAD Başkanı'ndan faiz yorumu geldi

Ocak ayında fiyat istikrarı çağrısı yapan iş örgütleri arasında yer alan MÜSİAD, toplantıdan önce faiz konusunda bir çağrıda bulundu.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Bloomberg HT'ye ekonomik reform paketi hakkında yaptığı değerlendirmede, “Gıda enflasyonu kamu tarafından baskı altına alınmalı ve enflasyonla mücadele için daha fazla faiz artışı yapılmamalıdır.” dedi.

Mart toplantısı öncesinde kur ve risk primi yükseldi

Son toplantıdan bu yana en önemli başlıklardan biri küresel tahvil getirilerindeki yükseliş oldu. 18 Şubat'ta gerçekleşen bir önceki toplantıdan bu yana ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde 40 baz puana yakın artış gerçekleşti. 30 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 2,419 ile Kasım 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Mart ayı toplantısı öncesinde kurdaki ve risk primindeki yükseliş dikkat çekti. Tahvil getirilerindeki yükselişin risk algısını bozmasıyla gelişen ülke para birimleriyle birlikte Türk Lirası da gerilerken, Dolar/TL kuru son 3 haftadır haftalık bazda yükselişle kapandı. Bunun yanında risk primindeki yükseliş de dikkat çekti. Türkiye'nin risk primi 2021 yılının zirve seviyelerini test etti.