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Merkez Bankası, BKM’ye hâkim ortak oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) hâkim ortak olarak hissedar oldu. BKM’nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanıyor. Kasım 2019'da BDDK'nin bazı yetkileri Merkez Bankası'na devredilmiş, TCMB ödemeler alanındaki yetkili otorite olmuştu. Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'de 25 Temmuz 2011 tarihinden bu yana Genel Müdür olarak görev yapan Dr. Soner Canko ayrıldı. Genel Müdürlük görevine 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla Celal Cündoğlu vekaleten atandı.

Merkez Bankası, BKM’ye hâkim ortak oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) hâkim ortak olarak hissedar oldu. BKM’nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanıyor. Kasım 2019'da BDDK'nin bazı yetkileri Merkez Bankası'na devredilmiş, TCMB ödemeler alanındaki yetkili otorite olmuştu. Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'de 25 Temmuz 2011 tarihinden bu yana Genel Müdür olarak görev yapan Dr. Soner Canko ayrıldı. Genel Müdürlük görevine 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla Celal Cündoğlu vekaleten atandı.

30 Nisan 2020 Perşembe 16:03
2008 Okunma
Merkez Bankası, BKM’ye hâkim ortak oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6493 sayılı Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) hâkim ortak olarak hissedar olduğunu duyurdu. BKM’nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanıyor.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

''12 Kasım 2019 tarihli ve 7192 sayılı Kanun ile, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası olarak eklenen hüküm uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) “ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş veya kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilme” yetkisi verilmiştir.

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM),Bankamızdan aldığı izinler kapsamında faaliyet göstermektedir ve gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle Ülkemiz ödeme sistemleri açısından sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olarak değerlendirilmektedir. TCMB, ödemeler altyapısına ve yenilikçi iş yapış yöntemlerine ilişkin önemli geliştirme alanları belirlemiştir.

Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar açısından BKM’nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda TCMB, 6493 sayılı Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca BKM’ye hâkim ortak olarak hissedar olmuştur.''

1990 YILINDA 13 BANKANIN ORTAKLIĞIYLA KURULDU

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla kurulmuştu. BKM'min faaliyetleri ödeme sistemleri içerisinde; nakit kullanımı gerekmeksizin her türlü ödemeyi veya para transferini sağlayan veya destekleyen sistem, platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek ve geliştirmek olarak belirlenmişti.

SONER CANKO AYRILDI

Kararın ardından Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'de 25 Temmuz 2011 tarihinden bu yana Genel Müdür olarak görev yapan Dr. Soner Canko ayrıldı. Genel Müdürlük görevine 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla Celal Cündoğlu vekaleten atandı.

ÖDEMELER ALANINDAKİ TEK YETKİLİ TCMB

21 Kasım'da Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri, Merkez Bankasına (TCMB) devredilmiş. TCMB ödemeler alanındaki yetkili otorite olmuştu. 

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik üyeliğin zorunlu kılındığı Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulması kararlaştırılmıştı.  TCMB'nin gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluşların gerçekleştirdiği bütün işlemlere ilişkin kayıt, bilgi ve belgeyi, gerekli gördüğü durumlarda anlık ve işlem bazında olmak üzere talep edebilmesine ve  PTT'nin ödemeler alanındaki faaliyetlerinin TCMB tarafından denetlenmesi sürecini etkinleştirmek adına ödeme ve e-para kuruluşlarına ilişkin denetim yapılması sürecinde uygulanan bazı hususların PTT için de geçerli olmasına karar verilmişti.

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